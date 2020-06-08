07 июня 2020
06 июня 2020
05 июня 2020

Каждый третий заболевший COVID-19 в ХМАО не знает, где заразился

© Служба новостей «URA.RU»
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Лаборатория диагностики инфекционных заболеваний. Челябинск, заражение, лаборатория, пробирки, препараты, спецодежда, эпидемия, инфекция, защитная одежда, медики, коронавирус, covid, ковид
Поэтому Роспотребнадзор рекомендует маски не снимать, а врачи ждут вторую волну эпидемии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Каждый третий житель региона, о чьей болезни врачам стало известно в минувшие сутки, не знает, где мог заразиться. По мнению замглавы окружного Роспотребнадзора Инны Кудрявцевой, это в очередной раз должно напомнить жителям региона о необходимости соблюдения масочного режима. Об этом Кудрявцева рассказала во время брифинга для журналистов

«Инфекцию можно встретить в самых неожиданных местах. Но это, как правило, места скопления людей: общественный транспорт, торговые центры, любые общественные организации», — сообщила Кудрявцева.

За сутки коронавирус был найден у жителей 13 муниципальных образований. Больше всего зараженных в Сургутском районе, где местным жителям разрешили покидать населенные пункты по уважительным причинам. На втором месте по числу зараженных — Нижневартовск. Общая статистика по территориям выглядит так:

  • Сургутский район — 52
  • Нижневартовск — 19
  • Сургут — 16
  • Нягань — 10
  • Ханты-Мансийский район — 7
  • Нефтеюганский район — 6
  • Ханты-Мансийск — 6
  • Когалым — 5
  • Пыть-Ях — 3
  • Кондинский район — 1
  • Нижневартовский район — 1
  • Советский район — 1
  • Радужный — 2
  • ВСЕГО: 129

В департаменте здравоохранения ХМАО добавили, что регион приближается к «очередной психологической отметке» — 1500 госпитализированных. При этом в крупных городах — в Нижневартовске и Нефтеюганске — готовятся к открытию дополнительные «ковидные» койки. Они могут понадобиться и осенью, так как в депздраве не исключили «второй волны в сентябре—октябре, когда обостряются и другие сезонные заболевания».

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО умер еще один человек, у которого ранее был диагностирован COVID-19. Это уже двадцать первая смерть в регионе, связанная с коронавирусом.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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