Каждый третий заболевший COVID-19 в ХМАО не знает, где заразился

Поэтому Роспотребнадзор рекомендует маски не снимать, а врачи ждут вторую волну эпидемии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Каждый третий житель региона, о чьей болезни врачам стало известно в минувшие сутки, не знает, где мог заразиться. По мнению замглавы окружного Роспотребнадзора Инны Кудрявцевой, это в очередной раз должно напомнить жителям региона о необходимости соблюдения масочного режима. Об этом Кудрявцева рассказала во время брифинга для журналистов

«Инфекцию можно встретить в самых неожиданных местах. Но это, как правило, места скопления людей: общественный транспорт, торговые центры, любые общественные организации», — сообщила Кудрявцева.

За сутки коронавирус был найден у жителей 13 муниципальных образований. Больше всего зараженных в Сургутском районе, где местным жителям разрешили покидать населенные пункты по уважительным причинам. На втором месте по числу зараженных — Нижневартовск. Общая статистика по территориям выглядит так:

Сургутский район — 52

Нижневартовск — 19

Сургут — 16

Нягань — 10

Ханты-Мансийский район — 7

Нефтеюганский район — 6

Ханты-Мансийск — 6

Когалым — 5

Пыть-Ях — 3

Кондинский район — 1

Нижневартовский район — 1

Советский район — 1

Радужный — 2

ВСЕГО: 129



В департаменте здравоохранения ХМАО добавили, что регион приближается к «очередной психологической отметке» — 1500 госпитализированных. При этом в крупных городах — в Нижневартовске и Нефтеюганске — готовятся к открытию дополнительные «ковидные» койки. Они могут понадобиться и осенью, так как в депздраве не исключили «второй волны в сентябре—октябре, когда обостряются и другие сезонные заболевания».

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО умер еще один человек, у которого ранее был диагностирован COVID-19. Это уже двадцать первая смерть в регионе, связанная с коронавирусом.