Каждый третий заболевший COVID-19 в ХМАО не знает, где заразился

Каждый третий житель региона, о чьей болезни врачам стало известно в минувшие сутки, не знает, где мог заразиться. По мнению замглавы окружного Роспотребнадзора Инны Кудрявцевой, это в очередной раз должно напомнить жителям региона о необходимости соблюдения масочного режима. Об этом Кудрявцева рассказала во время брифинга для журналистов
«Инфекцию можно встретить в самых неожиданных местах. Но это, как правило, места скопления людей: общественный транспорт, торговые центры, любые общественные организации», — сообщила Кудрявцева.
За сутки коронавирус был найден у жителей 13 муниципальных образований. Больше всего зараженных в Сургутском районе, где местным жителям разрешили покидать населенные пункты по уважительным причинам. На втором месте по числу зараженных — Нижневартовск. Общая статистика по территориям выглядит так:
- Сургутский район — 52
- Нижневартовск — 19
- Сургут — 16
- Нягань — 10
- Ханты-Мансийский район — 7
- Нефтеюганский район — 6
- Ханты-Мансийск — 6
- Когалым — 5
- Пыть-Ях — 3
- Кондинский район — 1
- Нижневартовский район — 1
- Советский район — 1
- Радужный — 2
- ВСЕГО: 129
В департаменте здравоохранения ХМАО добавили, что регион приближается к «очередной психологической отметке» — 1500 госпитализированных. При этом в крупных городах — в Нижневартовске и Нефтеюганске — готовятся к открытию дополнительные «ковидные» койки. Они могут понадобиться и осенью, так как в депздраве не исключили «второй волны в сентябре—октябре, когда обостряются и другие сезонные заболевания».
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО умер еще один человек, у которого ранее был диагностирован COVID-19. Это уже двадцать первая смерть в регионе, связанная с коронавирусом.
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