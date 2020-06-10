Глава района в ХМАО ушел в самоизоляцию из-за COVID

О том, что Андрей Трубецкой оказался в контакте с заболевшим, он сообщил сам в социальных сетях Фото: Алексей Андронов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

У главы Сургутского района ХМАО Андрея Трубецкого подозревают коронавирус. Как сообщил сам чиновник на своей странице в социальной сети Facebook 10 июня, он оказался контактным и вынужден уйти на самоизоляцию.

«Попал в перечень контактных лиц заболевшего COVID-2019, — написал Трубецкой. — Обязан уйти на самоизоляцию». Глава администрации также призвал последовать его примеру всех, кто контактировал с ним и перейти на удаленный режим работы.

По словам мэра, он сдал тест на антитела и ПЦР и в настоящее время ждет результатов. Несмотря на то, что пока его диагноз не подтвердился, заявление он должен был сделать, чтобы «избежать кривотолков».

В пресс-службе администрации района на момент публикации комментарий получить не удалось.

Ранее URA.RU рассказывало, что у коронавирус подтвердился у главы Нефтеюганска Сергея Дегтярева. Положительный результат тесты показали также у его заместителей — Павла Прокоповича и Андрея Пастухова.