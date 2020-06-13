Бренды будут распродавать залежавшиеся вещи со скидкой Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В открывшихся торговых центрах россиян будут ждать скидки на одежду, так как бренды будут стремиться избавиться от старых закупок и возместить убытки за месяцы ограничений. Таким прогнозом в разговоре с URA.RU поделился экономист Виталий Калугин.

«Скидки будут. Людей будут ждать акции, так как бренды будут избавляться от вещей, закупленных еще весной. Они уже ушли из сезона, их скоро можно будет в шкаф убирать. Поэтому владельцы магазинов будут стремиться выручить хоть что-то. Кроме того, часть бизнесов будут делать распродажи товара, чтобы впоследствии расторгнуть договор аренды и закрыть точку», — спрогнозировал Калугин.

В магазинах электроники ситуация сложится обратным образом из-за курса доллара, уверен эксперт. «В этих точках закупки делались еще зимой-весной, когда курс доллара был чуть выше, чем сейчас, а потом магазины закрылись. По этой причине цены могут подрасти. Электроника ведь не ржавеет, лежа на полках, поэтому понижать на нее цены неразумно. При этом подорожание будет незначительное из-за высокой конкуренции между офлайн- и онлайн-магазинами», — отметил в беседе с URA.RU эксперт.

В скором времени после открытия ТЦ их внутренний облик изменится, считает Калугин. На смену большому количеству магазинов придет больше развлечений и точек питания. «Многие магазины будут закрываться, в том числе потому, что, привыкнув к онлайн-шопингу, часть людей от этой привычки уже не избавится. Владельцы торговых центров будут стремительно занимать места закрывшихся магазинов развлечениями и фуд-кортами», — заключил он.

Торговые центры по всей России были закрыты в конце марта из-за пандемии коронавируса. В них работали только продуктовые супермаркеты, аптеки и магазины с товарами первой необходимости. В настоящее время ТЦ начинают постепенно открываться в ряде регионов РФ, однако в них остаются недоступными кинотеатры, аттракционы и фуд-корты. Так, в Подмосковье торговые центры возобновят работу с 25 июня, передает телеканал 360.

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