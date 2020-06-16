Нефтяной гигант из ЕС заберет половину проекта «Газпрома» в ЯНАО

Британская Shell может заполучить 50% проекта «Енисей» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Европейская нефтегазовая компания Shell может нарастить долю (до 50%) в проекте «Енисей», часть которого реализуется в ЯНАО. Сейчас холдингу принадлежат 25% проекта, другой его частью владеет «Газпром нефть». Об этом в ходе телефонной конференции заявил замглавы российской компании Вадим Яковлев.

«Мы планируем реализовать этот проект с нашей долей участия в 50%. Вторые 50%, предполагаем, получит в проекте Shell. Сейчас мы находимся на стадии согласования финальных условий сделки», — рассказал замдиректора «Газпром нефти». Яковлев добавил, что компания планирует закрыть сделку до конца 2020 года. Ранее доля, на которую претендует Shell, до недавнего времени принадлежала испанской компании Repsol.

Проект «Енисей» частично реализуется в Тазовском районе ЯНАО. Ямальская часть расположена на Пухуцяяхском лицензионном участке на полуострове Гыдан, остальное — на Лескинском участке в Красноярском крае. В феврале сообщалось, что «Газпром нефть» и Shell планировали приступить к бурению первой поисково-оценочной скважины в начале мая. Российская компания ожидает открытия крупного месторождения в северо-восточной части Гыдана.