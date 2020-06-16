15 июня 2020

Нефтяной гигант из ЕС заберет половину проекта «Газпрома» в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Качалки. Сургут, газ, газпром, топливо, роснефть, качалка, экономика, нефть, месторождение, нефтедобыча, добыча нефти, черное золото, природные ресурсы, лукоил, сургутнефтегаз, куст нефтегазовый, цены на нефть
Британская Shell может заполучить 50% проекта «Енисей» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Европейская нефтегазовая компания Shell может нарастить долю (до 50%) в проекте «Енисей», часть которого реализуется в ЯНАО. Сейчас холдингу принадлежат 25% проекта, другой его частью владеет «Газпром нефть». Об этом в ходе телефонной конференции заявил замглавы российской компании Вадим Яковлев.

«Мы планируем реализовать этот проект с нашей долей участия в 50%. Вторые 50%, предполагаем, получит в проекте Shell. Сейчас мы находимся на стадии согласования финальных условий сделки», — рассказал замдиректора «Газпром нефти». Яковлев добавил, что компания планирует закрыть сделку до конца 2020 года. Ранее доля, на которую претендует Shell, до недавнего времени принадлежала испанской компании Repsol.

Проект «Енисей» частично реализуется в Тазовском районе ЯНАО. Ямальская часть расположена на Пухуцяяхском лицензионном участке на полуострове Гыдан, остальное — на Лескинском участке в Красноярском крае. В феврале сообщалось, что «Газпром нефть» и Shell планировали приступить к бурению первой поисково-оценочной скважины в начале мая. Российская компания ожидает открытия крупного месторождения в северо-восточной части Гыдана.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал», viber-канале «Ямал» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Экономика Общество Технологии
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...