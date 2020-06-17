Курганские депутаты не могут отправить мэра в отставку

Мэра со скандальной премией не могут снять с должности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Шадринска (Курганская область) после скандала с премией, которую мэр Виктор Ермишкин выписал себе сам, обратились в гордуму с просьбой отправить его в отставку «в связи с утратой доверия». Вопрос будет рассмотрен на комиссиях гордумы 18 июня. Но уже сейчас один из депутатов написал отзыв (копия имеется в распоряжении URA.RU), где указал, по какой причине Ермишкина невозможно отправить в отставку.

«Дума вправе удалить главу муниципалитета в отставку по инициативе депутатов (не менее чем одной третью от установленной численности) или по инициативе губернатора Курганской области», — написал депутат Шадринской гордумы Дмитрий Попов. Отзыв на инициативу жителей он направил в адрес комиссий по нормотворчеству и по бюджету. Вопрос об отставке мэра будет подниматься на совместном заседании этих комиссий.

Кроме того, пишет Попов, в законе не говорится, что «утрата доверия» может служить основанием для отставки. «Учитывая изложенное, предлагаю рекомендовать думе дать обратившейся группе граждан ответ о невозможности удовлетворения их просьбы как не соответствующей закону», — отметил он.

В Шадринской гордуме URA.RU подтвердили, что отзыв депутата получен. Сам Попов в разговоре с агентством сказал, что не будет комментировать ситуацию.

Прокуратура завершила проверку распределения премий, выданных команде управленцев администрации Шадринска в Курганской области по итогам работы в 2019 году. Оказалось, что мэр Виктор Ермишкин не имел права назначать себе премию в 325 тысяч рублей, что и возмущало шадринцев.