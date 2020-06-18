Цены на топливо подскочили из-за режима самоизоляции, считают эксперты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Рост цен на бензин в России был вызван резким скачком спроса после снятия режима самоизоляции, к чему не успели подготовиться представители отрасли. Об этом рассказали эксперты.

По их словам, рост цен на бензин в России связан с повышением европейских цен на нефтепродукты, восстановлением спроса на внутреннем рынке из-за снятия режима самоизоляции, а также с ремонтом нефтеперерабатывающих заводов.

«В первую очередь — это нехватка топлива на бирже. Из-за режима самоизоляции упал автомобильный трафик. Вторая причина — плановые ремонты на НПЗ, которые решили провести пораньше», — рассказал ТАСС начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Брокер» Василий Карпунин.

По словам руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева, в мае в течение двух недель цена Аи-95 выросла на 10-11%. Это связывают с сокращением объемов реализации бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). К этому, по словам экспертов, добавилось еще и решение правительства позволить нефтяникам продавать меньше топлива на СПбМТСБ — норматив был снижен в два раза.

При этом предпосылок для дальнейшего роста цен на топливо нет, отмечают эксперты. Восстановление спроса постепенно восстанавливает баланс на рынке, а значит, производители скоро наладят объемы производства, что привет к снижению цен, заключил Карпунин.

Ранее эксперты уже комментировали подорожание бензина на российском рынке. В частности, руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов в беседе с телеканалом 360 отмечал, что ситуация, сложившаяся в топливной сфере была ожидаемой.

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