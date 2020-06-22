21 июня 2020
20 июня 2020

Мэрия Екатеринбурга опасается за опрос по Конституции РФ. Инсайд с закрытого совещания

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация шатров для голосования за поправки в Конституцию РФ. Екатеринбург
Голосование по поправкам в Конституцию в шатрах пройдет с 25 июня по 1 июля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Проведение опроса по поправкам в Конституцию РФ в уличных шатрах для голосования может осложнить плохая погода, заявил первый замглавы Екатеринбурга Александр Ковальчик на утреннем совещании в администрации. По словам одного из участников совещания, в ходе обсуждения вопроса были высказаны опасения, что уличное голосование из-за непогоды и вовсе может сорваться.

При этом в пресс-службе администрации заявили, что Ковальчик не использовал таких формулировок. «Ковальчик сказал, что погода на этой неделе будет дождливая и ветреная, и нам предстоит подумать о павильонах, где будет развернуто голосование. И предложил в четверг вечером проанализировать, как прошел первый рабочий день этих павильонов», — подчеркнули в пресс-службе администрации. Другой собеседник агентства, присутствовавший на совещании, также заявил, что речь не шла о возможности срыва голосования.

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Руководитель аппарата мэрии Илья Захаров, курирующий оргвопросы плебисцита, заявил, что уличному голосованию ничего не угрожает: «Подготовка к внутридворовому голосованию идет полным ходом. Шатры берутся в аренду из расчета на то, что они надежные. Сейчас продумываем варианты, как в случае дождя защитить избирательную документацию и оборудование».

Голосование в шатрах, которые будут установлены во дворах жилых домов, должно начаться днем 25 июня и продлиться до 1 июля. В эти дни, по данным профильных сервисов, действительно ожидается дождливая погода.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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