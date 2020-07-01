Ургант пошутил над назначением Шнурова генпродюсером RTVI

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О назначении Шнурова на должность генерального продюсера телеканала стало известно накануне. Сообщалось, что он будет заниматься созданием и продвижением неновостных продуктов, формировать общую креативную стратегию и сетку вещания, а также заниматься обновлением и продвижением бренда RTVI. Сам Шнуров заявил, что «созрел» для указанной должности . На новом месте собирается много работать над созданием особого стиля телеканала и не исключает, что запустит авторскую программу.

«Сергею не привыкать руководить большим коллективом. Единственное, к чему нужно привыкнуть, что в названии телеканала четыре буквы, а не, как он привык, три», — пошутил телеведущий в эфире программы «Вечерний Ургант». После этого телеведущий и его коллега Дмитрий Хрусталев поздравили музыканта с назначением.

Музыкант Сергей Шнуров привык руководить большим коллективом. Так прокомментировал назначение шоумена на пост генерального продюсера RTVI Иван Ургант.

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