30 июня 2020

Ургант пошутил над назначением Шнурова генпродюсером RTVI

© Служба новостей «URA.RU»
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Народная премия E1.RU. Екатеринбург, ургант иван
Телеведущий пошутил над новой должностью Шнурова Фото: Анна Майорова © URA.RU

Музыкант Сергей Шнуров привык руководить большим коллективом. Так прокомментировал назначение шоумена на пост генерального продюсера RTVI Иван Ургант.

«Сергею не привыкать руководить большим коллективом. Единственное, к чему нужно привыкнуть, что в названии телеканала четыре буквы, а не, как он привык, три», — пошутил телеведущий в эфире программы «Вечерний Ургант». После этого телеведущий и его коллега Дмитрий Хрусталев поздравили музыканта с назначением.

О назначении Шнурова на должность генерального продюсера телеканала стало известно накануне. Сообщалось, что он будет заниматься созданием и продвижением неновостных продуктов, формировать общую креативную стратегию и сетку вещания, а также заниматься обновлением и продвижением бренда RTVI. Сам Шнуров заявил, что «созрел» для указанной должности. На новом месте собирается много работать над созданием особого стиля телеканала и не исключает, что запустит авторскую программу.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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