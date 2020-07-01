Ургант пошутил над назначением Шнурова генпродюсером RTVI

Музыкант Сергей Шнуров привык руководить большим коллективом. Так прокомментировал назначение шоумена на пост генерального продюсера RTVI Иван Ургант.
«Сергею не привыкать руководить большим коллективом. Единственное, к чему нужно привыкнуть, что в названии телеканала четыре буквы, а не, как он привык, три», — пошутил телеведущий в эфире программы «Вечерний Ургант». После этого телеведущий и его коллега Дмитрий Хрусталев поздравили музыканта с назначением.
О назначении Шнурова на должность генерального продюсера телеканала стало известно накануне. Сообщалось, что он будет заниматься созданием и продвижением неновостных продуктов, формировать общую креативную стратегию и сетку вещания, а также заниматься обновлением и продвижением бренда RTVI. Сам Шнуров заявил, что «созрел» для указанной должности. На новом месте собирается много работать над созданием особого стиля телеканала и не исключает, что запустит авторскую программу.
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