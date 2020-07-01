Шнуров раскрыл, зачем возглавил RTVI и будет ли на канале мат

Главная задача Шнурова — создать неповторимый стиль RTVI Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Музыкант Сергей Шнуров согласился стать генеральным продюсером телеканала RTVI, так как считает, что «созрел» для указанной должности. На новом месте он собирается много работать над созданием особого стиля телеканала и не исключает, что запустит авторскую программу. Об этом он заявил в интервью для RTVI.

«В один момент я понял, что всю жизнь занимался контентом и довольно успешно. И почему бы не попробовать свои силы в таком замечательном деле, как телевидение? Я уверен, что созрел уже для продюсера. Я делал звезд из абсолютно не значимых и неизвестных певичек. Надеюсь, что и в телевизоре появятся настоящие звезды», — сказал Шнуров в эфире RTVI.

Он пояснил, что должность ему предложил владелец телеканала Микаель Исраелян. Шнуров отметил, что его соблазнило то, что RTVI — свободный телеканал, у которого нет стоп-листа. Одна из главных задач генпродюсера сейчас — создать собственный неповторимый стиль RTVI. «Я человек, который любит организовывать стилистические очень большие решения. И мой опыт и навык здесь пригодится», — уверен Сергей Шнуров. Он считает, что генпродюсер — это человек, вдохновляющий своих сотрудников, который привносит новую струю и устанавливает цели. «Это и психолог, и стратег, и Наполеон, и Чапаев», — подчеркнул шоумен.

Отвечая на вопрос ведущей, будет ли на канале нецензурная лексика, Шнуров заявил, что головной офис RTVI находится в Америке, поэтому закон о мате на телеканал не распространяется. Однако генпродюсер в не планирует злоупотреблять нецензурной лексикой. «Мат, он же как перец, должен быть по делу. Я надеюсь, что пока мы обойдемся. Давайте оставим это оружие на потом», — отметил музыкант.

О назначении Шнурова на должность генерального продюсера телеканала стало известно накануне. Сообщалось, что он будет заниматься созданием и продвижением неновостных продуктов, формировать общую креативную стратегию и сетку вещания, а также заниматься обновлением и продвижением бренда RTVI. Сейчас телеканал вещает в 53 странах мира.

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