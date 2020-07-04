Анастасия Волочкова рассказала, что ей пришлось столкнуться с ложью и мифами о себе Фото: Илья Московец © URA.RU

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала видео, на котором сменяются фото из разных периодов ее жизни. Ролик размещен в Instagram балерины.

В подписи к видео Волочкова рассказала, что ей пришлось столкнуться с ложью и мифами о себе. «Мой характер закалился за годы испытаний. Я выработала противоядие от людской молвы и злобы. И несмотря ни на что, я позитивна, доверчива и открыта миру», — написала она.

Ранее Анастасия Волочкова нецензурно оскорбила полицейских в монастыре. Причиной послужил протокол, составленный за нарушение балериной самоизоляции, пишет агентство Nation News.

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