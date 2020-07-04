03 июля 2020

Волочкова поделилась архивными кадрами. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Анастасия Волочкова. Магнитогорск, волочкова анастасия
Анастасия Волочкова рассказала, что ей пришлось столкнуться с ложью и мифами о себе Фото: Илья Московец © URA.RU

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала видео, на котором сменяются фото из разных периодов ее жизни. Ролик размещен в Instagram балерины.

В подписи к видео Волочкова рассказала, что ей пришлось столкнуться с ложью и мифами о себе. «Мой характер закалился за годы испытаний. Я выработала противоядие от людской молвы и злобы. И несмотря ни на что, я позитивна, доверчива и открыта миру», — написала она.

Ранее Анастасия Волочкова нецензурно оскорбила полицейских в монастыре. Причиной послужил протокол, составленный за нарушение балериной самоизоляции, пишет агентство Nation News.

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Мой жизненный путь всегда был тернист. Абсолютно все мне нужно было выстоять, достичь и выстрадать. Я неоднозначна в суждениях обо мне. Да разве это имеет значение? Я давно поняла, что мое имя многим открывает разные двери и люди привыкли его использовать, зачастую даже не испросив разрешения. Так создаются мифы, порой мне очень трудно опровергать лавину лжи и инсинуаций о себе. Иногда я смеюсь над этим, а иногда плачу, но это не слабость, а моя сила. Свою жизнь я проживаю честно, смело, открыто и всегда позитивно! Это сложно, но мой характер закалился за годы испытаний. Я выработала противоядие от людской молвы и злобы. И несмотря ни на что, я позитивна, доверчива и открыта миру. А мир поддерживает меня на своих сильных руках!???? #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #солнце #лето #спорт #enjoy #театр #выходные #love #дом

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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