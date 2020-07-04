Рекорд фиксируется в седьмой раз за девять дней Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За минувшие сутки в Соединенных Штатах Америки выявлено 57 497 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Этот показатель стал рекордным для страны за все время распространения заболевания.

«Зарегистрировано 57 497 новых случаев заражения коронавирусом», — сообщает The Washington Post. Днем ранее там было 55 220 подтвержденных диагнозов. За последние десять дней страна уже семь раз обновила антирекорд по COVID-19. Больше всего новых заболевших во Флориде, где уже 26-й день подряд фиксируют рекорд по числу выявленных заражений.

По данным университета Джона Хопкинса, число зараженных в мире превысило 11 млн человек. США лидирует в списке стран с наибольшим числом заболевших, здесь с диагнозом COVID-19 оказалось 2,7 млн человек. ВОЗ заявили о новом пике коронавируса в ряде стран, пишет агентство Nation News. При этом в российском Минздраве не ждут масштабной второй волны.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.