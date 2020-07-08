В Кремле ответили, что будут делать при второй волне коронавируса

Введения ограничений будут зависеть от ситуации в регионах Фото: Ярослав Чингаев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Решение о введении ограничений во время второй волны коронавируса, если она начнется, будет за федеральным оперштабом по борьбе с эпидемией. Соответствующие полномочия сохранят и главы регионов России. Об этом, отвечая на вопрос URA.RU, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время конференц-колла.

«На лицо тенденция к улучшению ситуации, связанной с коронавирусом, но все равно в некоторых регионах хотелось бы видеть лучшую динамику. А где-то она дает повод для оптимистических прогнозов. Ситуация продолжается, соответственно продолжаются и полномочия глав регионов», — сказал Песков. При этом он подчеркнул, что решения принимаются правительственным штабом, а не Кремлем.

Ранее экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что вторая вспышка заболеваемости COVID-19 ожидается в зимний период. Бывший главный санитарный врач считает, что в этом случае органам власти не следует вводить запреты, как это было весной. Объясняет это тем, что к осени у большей части населения России появится иммунитет благодаря ультрафиолету.

Бывший глава всемирного профсоюза врачей WMA профессор Леонид Эйдельман также согласен с тем, что вторая волна коронавируса в России ожидается в ноябре—декабре 2020 года. Он предупредил, что в этот период также будет всплеск респираторных заболеваний, поэтому будет сложно отличить коронавирусных больных от тех, кто просто болеет ОРВИ, передает сайт argumenti.ru.

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