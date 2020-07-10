Власти ужесточили контроль за тюменцами

Нелегальные вечеринки в Тюмени организовать будет сложнее Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Тюменский Роспотребнадзор будет вызывать полицию, если при проверке кафе и ресторанов будет установлено, что там нарушается режим повышенной готовности. Об этом URA.RU рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Ранее несколько рестораторов провели в Тюмени громкие вечеринки, на которых полностью игнорировались требования карантина.

«Специалистами Управления Роспотребнадзора и департаментом потребительского рынка Тюменской области усилен контроль за соблюдением организациями мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, в том числе на предприятиях общественного питания. При выявлении нарушений информация будет передана в правоохранительные органы», — пояснили агентству в оперштабе.

Инсайдер агентства, знакомый с ситуацией, считает, что тюменские рестораторы к такому шагу властей готовы. «Например, некоторые владельцы кафе и ресторанов, у которых нет летних веранд, сейчас выставляют на улицах пластиковые столы и стулья. Они легко могут организовать хорошую тусовку, а если приедет полиция, сказать, что никакого отношения к вечеринке не имеют. И вообще, вся эта пластиковая мебель им не принадлежит. Стоит такая мебель недорого. И даже если ее вдруг конфискуют, бизнесмены на следующий день легко купят новую», — пояснил агентству собеседник на условиях анонимности.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени владельцы бургерной «Двор» устроили большую вечеринку, на которой собрались сотни тюменцев. Требования карантина гости и персонал кафе проигнорировали. Из-за пандемии работать кафе и ресторанам можно либо на вынос, либо в формате летних веранд. Обстановка по коронавирусу в Тюменской области остается напряженной: количество носителей инфекции постоянно растет, поэтому режим повышенной готовности там продлен до 21 июля.