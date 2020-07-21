Курганские депутаты сменят лидера, перешедшего в КПРФ

Шадринские депутаты 23 июля выберут нового спикера Фото: Анна Майорова © URA.RU

Гордума курганского города Шадринск на 23 июля назначила внеочередное заседание, на котором планируется избрать нового спикера вместо отправленного в отставку Анатолия Черных, который выдвинулся в новый созыв от КПРФ. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте думы.

«В соответствии с пунктом 4 статьи 39 Устава муниципального образования — город Шадринск созвать внеочередное заседание Шадринской городской Думы 23 июля 2020 года с примерной повесткой дня: 1. Об избрании председателя Шадринской городской Думы VI созыва. 2. Разное. Начало заседания в 13 ч. 15 мин. Место проведения: большой зал администрации города Шадринска», — говорится в документе за подписью вице-спикера Александра Савина.

Черных отправили в отставку 16 июля по инициативе мэра Виктора Ермишкина. Экс-спикер назвал такое решение незаконным и написал заявления в правоохранительные органы. В реготделении «Единой России» сообщили, что отставка Черных связана с его желанием участвовать в выборах самовыдвиженцем или от другой партии после проигрыша на праймериз. Черных считает, что это месть Ермишкина за принципиальную позицию спикера о незаконности премии, которую мэр выписал сам себе.

Черных выдвинулся в новый созыв гордумы от КПРФ. Он планировал участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца. Однако при выдвижении от партии не нужно собирать подписи избирателей и рисковать отказом в регистрации.

Выборы в Шадринскую городскую думу состоятся 13 сентября. По данным ГАС «Выборы», в настоящее время на них выдвинулись 75 кандидатов. Это представители «Единой России», КПРФ, «Справедливой России», ЛДПР, а также 19 самовыдвиженцев.