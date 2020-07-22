На борьбу с историческими фейками выделят деньги

Как писало URA.RU, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 14 июня заявил, что Путин закончил работу над статьёй о Второй Мировой войне. Российский лидер не раз говорил, что у России нет и не может быть чувства вины за Вторую мировую войну. Попытки обвинить СССР в развязывании крупного вооружённого конфликта в истории человечества, он считает бредом. Статья российского президента Владимира Путина о Второй мировой опубликована в американском издании The National Interest. В материале на шести страницах он обвиняет европейских политиков в желании скрыть «Мюнхенское предательство», а также поясняет, какие последствия повлекла для мира эта война. Глава РФ отметил, что часть европейских политиков, в том числе лидеры Польши, сейчас стараются скрыть «Мюнхенское предательство» с участием Великобритании и Франции, которое в итоге привело к оккупации и разделу Чехословакии Третьим рейхом.

«На дилетантские попытки публичных персон представить историю в ложном свете будем отвечать публикацией конкретных исторических документов, опровергающих несостоятельные версии», — цитируют Могилевского « Известия ». По его словам, необходимо сформировать правдивое представление о Второй мировой среди младшего поколения. Именно оно более всего уязвимо для попыток исказить историю, дискредитировать роль СССР и так далее. Сумму поддержки из бюджета директор фонда оценил в несколько миллионов рублей.

Кампания по противодействию фальсификации истории Второй мировой предусматривает прежде всего публикацию архивных документов и их продвижение среди российской и иностранной аудитории, пояснил «Известиям» исполнительный директор фонда «История Отечества» Константин Могилевский.

Минфин заложит в бюджет на 2021—2023 годы субсидии для программы противодействия фальсификациям и искажениям истории Второй мировой войны. Об этом свидетельствуют материалы ведомства.

В бюджет заложат деньги на борьбу с искажениями истории Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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