Мэр из ХМАО подал в суд на главу фракции окружной Думы

Глава Советского района Игорь Набатов решил выяснить отношения в суде с давним оппонентом Фото: сайт администрации Советского района

Глава Советского района Игорь Набатов подал в суд на лидера регионального отделения партии КПРФ в Югре Алексея Савинцева за оскорбления. Эту информацию URA.RU подтвердил сам мэр.

«Я практически по каждому случаю оскорбления подаю заявление, в разные инстанции — полицию, окружную думу. Одно из обращений было в прокуратуру за высказывания, которые, я считаю, порочат честь и достоинство. Мне было отказано, я не согласился и обратился в суд. Никогда не позволял никому с собой себя так вести и ему [Савинцеву] тоже не позволю. Если у человека язык борется за независимость от мозгов, это надо лечить», — считает Набатов.

В пресс-службе Советского районного суда подтвердили информацию, что заседание уже состоялось: «Суд оставил решение без изменений». Таким образом, Савинцеву удалось избежать штрафа за свои высказывания. В пресс-службе регионального отделения партии КПРФ от комментариев воздержались.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Сургутского района Андрей Трубецкой судится с лидером партии «Коммунисты России» в Югре Вадимом Абдуррахмановым из-за того, что оппозиционный политик назвал его жуликом.