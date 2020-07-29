В ХМАО сотрудник центра занятости вымогала взятки ради статистики

В Советском районе, где самая сложная ситуация на рынке труда ХМАО (уровень безработицы больше 5%), высокопоставленный сотрудник центра занятости якобы вымогала взятки. Женщина, чтобы скрыть реальную статистику и заработать на фиктивном трудоустройстве земляков, предлагала местным предпринимателям незаконные сделки. В итоге один из предпринимателей и сообщил о злоумышленнице в полицию. Об этом URA.RU рассказал информированный источник из числа силовиков.
«Схема была следующей: заместитель руководителя „Советской службы занятости населения“ пыталась договориться минимум с троими предпринимателями, чтобы вместе так составить документы, будто бы у них работают люди. За это округ, в рамках региональной программы, платит деньги предпринимателю. Полученные за фиктивное трудоустройство деньги она предлагала делить. Двое отказались, а одна предпринимательница согласилась, но вовремя одумалась и сдала всю схему», — объяснил источник.
Всего таким образом удалось (только по бумагам) «трудоустроить» 25 человек. За это замдиректора центра занятости получила в феврале и в апреле две взятки: 80 и 100 тыс рублей. В следственном управлении следственного комитета официально лишь подтвердили, что факт получения взяток доказан, а взяткодатель от уголовной ответственности освобожден «в связи с добровольным сообщением о преступлении и передачей второй взятки под контролем правоохранительных органов».
«Приговором суда подсудимая признана виновной и ей назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Также ей назначен штраф в размере 350 тыс рублей», — сообщили в пресс-службе следкома ХМАО, добавив, что после оглашения приговора злоумышленница уволена. Увольнение подтвердили и в «Советской службе занятости населения».
Ранее URA.RU писало о другом случае получения взятки, в котором замешан чиновник. Речь идет о заместителе директора департамента промышленности ХМАО Андрее Шиповалове, который отправлен под домашний арест после того, как ему предъявлено обвинение в получении взятки.
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