Озвучена основная версия смерти 4 человек на алтайской турбазе

Следователи считают, что семья умерла от отравления Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Семья из четырех человек погибла на алтайской турбазе «Глобус» в результате отравления. На отдыхе помимо чиновника были его жена и двое детей, сообщает Следственный комитет.

«Установлено, что смерть членов семьи наступила в ночь с 26 на 27 июля, при этом признаков насильственной смерти не обнаружено. Одной из приоритетных версий является отравление», — рассказали следователи. В ведомстве не уточнили, чем именно отравилась семья. Точные обстоятельства гибели четырех человек установят химическая, медицинская и криминалистическая экспертизы, сообщает «Ридус».

Тела 57-летнего алтайского чиновника, его 47-летней жены и двоих детей 16 и 11 лет были найдены 31 июля в номере турбазы «Глобус» в селе Ая. Семья приехала 26 июля из Барнаула, чтобы отдохнуть.

Работники отеля забеспокоились, когда пара и дети на несколько дней перестали выходить из номера, а возле него стал чувствоваться запах. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

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