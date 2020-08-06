Курганская область приблизилась ко второму этапу снятия карантина

В Курганской области 7 августа подтвердился 21 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщил региональный оперштаб. Коэффициент распространения инфекции в области равен 0,77, что приблизило регион к новому этапу послаблений.
«На 7 августа в Курганской области лабораторно подтвержден 21 новый случай COVID -19», — говорится в сообщении оперштаба. 11 заболевших обнаружили в Кургане, остальные — в Далматовском, Куртамышском, Сафакулевском, Шатровском и в Щучанском районах.
Пока регион находится на раннем этапе снятия ограничений. Если коэффициент распространения инфекции будет ниже 0,8 следующие три дня, власти смогут перейти на новый этап. Ранее URA.RU публиковало три варианта развития ситуации с коронавирусом в регионе.
С начала эпидемии в регионе было выявлен 2471 заболевший. Из них: 1879 человек выздоровело, девять человек скончались от коронавируса. Больше всего заболевших за день в области зафиксировали 11 июля. Тогда выявили 65 случаев.
15 июня в регионе был введен обязательный масочный режим из-за угрозы распространения COVID-19. В области можно посещать кинотеатры, а также кафе и рестораны. 11 июля власти отменили ограничения, связанные со въездом в регион.
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