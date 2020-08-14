Курганская область теряет шансы на быстрое снятие карантина

Больных с коронавирусом лечат в Кургане и нескольких районах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганской области 15 августа подтвердились 27 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Курганской области. Накануне в регионе было на четыре случая меньше.

«На 15 августа в Курганской области лабораторно подтверждены 27 новых случаев COVID-19», — говорится в сообщении. 12 из них выявлено в Кургане, остальные — в Шадринском, Каргапольском, Сафакулевском, Кетовском, Далматовском и Белозерском районах. За последние сутки выписаны из больниц 17 человек.

Всего с начала эпидемии в Курганской области выявлено 2678 случаев COVID-19, скончались от коронавируса 14 пациентов. Больше всего заболевших за день в области зафиксировали 11 июля. Тогда выявили 65 случаев. Ранее URA.RU публиковало три варианта развития ситуации с коронавирусом в регионе.

В Курганской области 15 июня ввели обязательный масочный режим из-за угрозы распространения COVID-19. В области можно посещать кинотеатры, бани, а также кафе и рестораны. 11 июля власти отменили ограничения, связанные со въездом в регион.