14 августа 2020
13 августа 2020

Курганская область теряет шансы на быстрое снятие карантина

© Служба новостей «URA.RU»
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Больных с коронавирусом лечат в Кургане и нескольких районах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Курганской области 15 августа подтвердились 27 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Курганской области. Накануне в регионе было на четыре случая меньше.

«На 15 августа в Курганской области лабораторно подтверждены 27 новых случаев COVID-19», — говорится в сообщении. 12 из них выявлено в Кургане, остальные — в Шадринском, Каргапольском, Сафакулевском, Кетовском, Далматовском и Белозерском районах. За последние сутки выписаны из больниц 17 человек.

Всего с начала эпидемии в Курганской области выявлено 2678 случаев COVID-19, скончались от коронавируса 14 пациентов. Больше всего заболевших за день в области зафиксировали 11 июля. Тогда выявили 65 случаев. Ранее URA.RU публиковало три варианта развития ситуации с коронавирусом в регионе.

В Курганской области 15 июня ввели обязательный масочный режим из-за угрозы распространения COVID-19. В области можно посещать кинотеатры, бани, а также кафе и рестораны. 11 июля власти отменили ограничения, связанные со въездом в регион.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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