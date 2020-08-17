В тюменском районе выбрали нового главу

Николай Теньковский занимает пост главы района уже пять лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Исетском районе Тюменской области избрали нового главу района. Им стал действующий руководитель администрации и единоросс Николай Теньковский. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе партии «Единая Россия».

«По итогам голосования главой Исетского муниципального района депутаты единогласно избрали Николая Теньковского», — отметил зампредседателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов. Вторым кандидатом на пост был глава Рафайловского сельского поселения единоросс Аспендияр Алиев.

Николай Теньковский возглавляет администрацию Исетского района с 2015 года — после того, как свои полномочия досрочно сложил занимавший этот пост Александр Поминов. Свою карьеру Теньковский начинал с должности инженера совхоза. В 1991 году стал главой Бердюжского района, с 2002 по 2006 перешел на должность первого заместителя, а затем вернулся на свою должность в 2006 году.