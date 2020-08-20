Кремль: некоторые страны вмешиваются в дела Беларуси

Кремль констатирует прямое или косвенное вмешательство во внутренние дела Беларуси со стороны других государств. Об этом во время общения с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы констатируем, что косвенное и прямое вмешательство имеют место быть. Убеждены, что проблемы Беларуси должны решать белорусы посредством диалога, оставаясь в правовом поле», — заявил Песков. Он добавил, что вмешательство других стран в дела республики вызывает у Кремля беспокойство.
Канцлер Германии Ангела Меркель заявляла, что вмешательство в дела Беларуси недопустимо, однако глава Еврокомиссии говорил о мобилизации 53 миллиардов евро для помощи белоруссам, а также анонсировал санкции против лиц, ответственных за насилие над гражданами, отметил Песков. По его словам, Кремль ведет с Евросоюзом переговоры, в частности, в этом контексте.
Россия не собирается настаивать на проведении в Беларуси новых выборов, как это делают другие страны, так как это внутренняя проблема государства, добавил представитель Кремля. Песков напомнил, что президент России Путин поздравил действующего главу Беларуси Лукашенко с победой на выборах.
Выборы президента Беларуси состоялись 9 августа. Независимые экзитполы показывали уверенную победу кандидата Светланы Тихановской, однако ЦИК заявил о победе Лукашенко с результатом около 80%. Страну захлестнули массовые протесты. Силовики подавляли их с помощью стрельбы, гранат, газа и водометов, несколько человек погибли. Лукашенко позднее наградил силовиков, участвовавших в разгонах протестующих, передает телеканал 360.
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