В Курганской области антирекорд по вылечившемся от COVID за лето

В Курганской области 24 августа подтвердились 22 новых случаев заражения коронавирусом. За день выздоровел всего один человек. Об этом сообщил региональный оперштаб. Последний раз такое количество выздоровевших в области за день было 26 мая.
«На 24 августа в Курганской области лабораторно подтверждены 22 новых случая COVID-19. <…> За последние сутки выписан 1 человек», — говорится в сообщении оперштаба. 14 больных обнаружили в Кургане, остальных в Кетовском, Катайском, Альменевском, Белозерском и Петуховском районах.
Всего в области выявили 2846 заболевших. 2240 человек выздоровело, 14 пациентов скончались. Больше всего заболевших за день в области зафиксировали 11 июля. Тогда выявили 65 случаев. Ранее URA.RU публиковало три варианта развития ситуации с коронавирусом в регионе.
Обязательный масочный режим из-за угрозы распространения COVID-19 в Курганской области ввели 15 июня. В регионе можно посещать кинотеатры, бани, а также кафе и рестораны. 11 июля власти отменили ограничения, связанные со въездом в регион.
Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган», Viber-канале «