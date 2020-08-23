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В Курганской области антирекорд по вылечившемся от COVID за лето

© Служба новостей «URA.RU»
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В регионе больных коронавирусом лечат в Кургане и нескольких районах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Курганской области 24 августа подтвердились 22 новых случаев заражения коронавирусом. За день выздоровел всего один человек. Об этом сообщил региональный оперштаб. Последний раз такое количество выздоровевших в области за день было 26 мая.

«На 24 августа в Курганской области лабораторно подтверждены 22 новых случая COVID-19. <…> За последние сутки выписан 1 человек», — говорится в сообщении оперштаба. 14 больных обнаружили в Кургане, остальных в Кетовском, Катайском, Альменевском, Белозерском и Петуховском районах.

Всего в области выявили 2846 заболевших. 2240 человек выздоровело, 14 пациентов скончались. Больше всего заболевших за день в области зафиксировали 11 июля. Тогда выявили 65 случаев. Ранее URA.RU публиковало три варианта развития ситуации с коронавирусом в регионе.

Обязательный масочный режим из-за угрозы распространения COVID-19 в Курганской области ввели 15 июня. В регионе можно посещать кинотеатры, бани, а также кафе и рестораны. 11 июля власти отменили ограничения, связанные со въездом в регион.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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