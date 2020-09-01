Пермский ветеран МВД лишился работы за агитацию не того кандидата

Якобы по указанию мэра Кизела Андрея Родыгина лишили работы агитаторов ЛДПР Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

Беспартийный сторож из Кизела (Пермский край) Григорий Соловей, который является пенсионером МВД, лишился работы из-за того, что вел агитацию в отношении кандидата в депутаты от ЛДПР. Об этом URA.RU рассказал сам Соловей, пояснив, что работы лишилась и его супруга, которая также работала сторожем на очистных сооружениях в поселке Северный Коспашский.

«Я три года подрабатывал сторожем, договор заключали каждый месяц. Летом я решил подработать еще агитатором. Видимо, это кому-то не понравилось, и я лишился работы», — рассказал URA.RU Соловей. Он пояснил, что ему позвонили 31 августа и сообщили, что по прямому указанию мэра Кизела Андрея Родыгина с ним и его супругой не продлят договор.

Соловей рассказал, что уже 1 сентября на его место устроили других людей, которые близки к кандидату «Единой России». Таким образом его семья лишилась дополнительного дохода около 17 тысяч рублей, которые необходимы ему для оплаты ипотеки. «У меня погибла дочь. Я оформил ипотеку для внучки на себя. Сейчас помогаем ей», — уточнил Соловей.

«Сначала наших агитаторов, работавших в местной котельной, заставили отказаться от участия в агитации, затем угрожали увольнением работнице местного, сейчас уволили пенсионеров Соловьев», — рассказал URA.RU депутат краевого парламента от ЛДПР Александр Григоренко.

Мэр Кизела Родыгин в беседе с корреспондентом URA.RU пояснил, что вместо сторожей будет привлечен лицензированное ЧОП. Трудоустройство других людей на место Соловьев он назвал временной мерой.