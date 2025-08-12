12 августа 2025

Власти предложат безработным пермякам выучиться на охранника

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Безработные пермяки бесплатно выучиться на охранников
Безработные пермяки бесплатно выучиться на охранников Фото:

Власти Пермского края внесли профессию «охранник» в перечень приоритетных для профобучения безработных граждан. Информация отражена в документе, опубликованном на сайте регионального министерства труда и социального развития.

«Приказываю: утвердить прилагаемый перечень приоритетных профессий (специальностей) для профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан по Пермскому краю на 2025 год. Наименование профессии: охранник», — говорится в приказе, который подписал глава минтруда Прикамья Павел Фокин.

URA.RU рассказывало, что больше 4300 человек в Пермском крае остаются безработными несмотря на то, что предприятия и организации региона нуждаются более чем в 27 тысячах спепциалистах. О мерах, которые предпринимают власти края для борьбы с безработицей ранее доложил главе Минтруда РФ Антону Котякову губернатор Дмитрий Махонин.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти Пермского края внесли профессию «охранник» в перечень приоритетных для профобучения безработных граждан. Информация отражена в документе, опубликованном на сайте регионального министерства труда и социального развития. «Приказываю: утвердить прилагаемый перечень приоритетных профессий (специальностей) для профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан по Пермскому краю на 2025 год. Наименование профессии: охранник», — говорится в приказе, который подписал глава минтруда Прикамья Павел Фокин. URA.RU рассказывало, что больше 4300 человек в Пермском крае остаются безработными несмотря на то, что предприятия и организации региона нуждаются более чем в 27 тысячах спепциалистах. О мерах, которые предпринимают власти края для борьбы с безработицей ранее доложил главе Минтруда РФ Антону Котякову губернатор Дмитрий Махонин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...