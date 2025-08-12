Власти предложат безработным пермякам выучиться на охранника

Власти Пермского края внесли профессию «охранник» в перечень приоритетных для профобучения безработных граждан. Информация отражена в документе, опубликованном на сайте регионального министерства труда и социального развития.
«Приказываю: утвердить прилагаемый перечень приоритетных профессий (специальностей) для профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан по Пермскому краю на 2025 год. Наименование профессии: охранник», — говорится в приказе, который подписал глава минтруда Прикамья Павел Фокин.
URA.RU рассказывало, что больше 4300 человек в Пермском крае остаются безработными несмотря на то, что предприятия и организации региона нуждаются более чем в 27 тысячах спепциалистах. О мерах, которые предпринимают власти края для борьбы с безработицей ранее доложил главе Минтруда РФ Антону Котякову губернатор Дмитрий Махонин.
