Пермяки могут увековечить свое имя в новом зоопарке за 50 тысяч рублей

Пермский зоопарк ищет опекунов для животных
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+

Пермский зоопарк ищет опекунов для своих обитателей. Стать им может как человек, так и организация. Для этого просто нужно выбрать животное и перечислять в счет зоопарка не менее 50 тысяч рублей в год. За это на вольере опекаемого повесят табличку с именем благотворителя, а также предоставят другие бонусы, которые зависят от суммы пожертвований.

«За пожертвования от 50 до 70 тысяч рублей в год вы получите именной сертификат, табличку с наименованием опекуна на вольере, билеты в зоопарк и возможность участвовать в различных мероприятиях зверинца», — указано на сайте проекта по опекунству. Это базовый тариф. Чем больше сумма, тем больше бонусов.

Деньги, получаемые от опекунов, зоопарк тратит на обустройство и ремонт вольеров, покупку игрушек и лекарств для животных. Например, когда зверинец находился на ул. Монастырской, на пожертвования отремонтировали вольеры белых медведей, сделали бассейны для бурых, смонтировали дождевую установку для эму.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермский зоопарк ищет опекунов для своих обитателей. Стать им может как человек, так и организация. Для этого просто нужно выбрать животное и перечислять в счет зоопарка не менее 50 тысяч рублей в год. За это на вольере опекаемого повесят табличку с именем благотворителя, а также предоставят другие бонусы, которые зависят от суммы пожертвований. «За пожертвования от 50 до 70 тысяч рублей в год вы получите именной сертификат, табличку с наименованием опекуна на вольере, билеты в зоопарк и возможность участвовать в различных мероприятиях зверинца», — указано на сайте проекта по опекунству. Это базовый тариф. Чем больше сумма, тем больше бонусов. Деньги, получаемые от опекунов, зоопарк тратит на обустройство и ремонт вольеров, покупку игрушек и лекарств для животных. Например, когда зверинец находился на ул. Монастырской, на пожертвования отремонтировали вольеры белых медведей, сделали бассейны для бурых, смонтировали дождевую установку для эму.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...