Пермяки могут увековечить свое имя в новом зоопарке за 50 тысяч рублей

Пермский зоопарк ищет опекунов для своих обитателей. Стать им может как человек, так и организация. Для этого просто нужно выбрать животное и перечислять в счет зоопарка не менее 50 тысяч рублей в год. За это на вольере опекаемого повесят табличку с именем благотворителя, а также предоставят другие бонусы, которые зависят от суммы пожертвований.
«За пожертвования от 50 до 70 тысяч рублей в год вы получите именной сертификат, табличку с наименованием опекуна на вольере, билеты в зоопарк и возможность участвовать в различных мероприятиях зверинца», — указано на сайте проекта по опекунству. Это базовый тариф. Чем больше сумма, тем больше бонусов.
Деньги, получаемые от опекунов, зоопарк тратит на обустройство и ремонт вольеров, покупку игрушек и лекарств для животных. Например, когда зверинец находился на ул. Монастырской, на пожертвования отремонтировали вольеры белых медведей, сделали бассейны для бурых, смонтировали дождевую установку для эму.
