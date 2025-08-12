Что садить на огороде в августе

Последний месяц лета не только пора сбора урожая, но и время для посадки ряда культур. Как рассказала URA.RU аспирант кафедры охраны окружающей среды Пермского Политеха (ПНИПУ) Анна Перевощикова, вполне успеют созреть, например, редис или брокколи.
«В конце лета растения испытывают меньше стрессовых факторов и лучше развиваются. Рекомендую высаживать раннеспелые овощи, такие как редис и летние сорта редьки, включая китайскую „дайкон“. Посадку лучше проводить в начале или середине августа, это позволит наслаждаться плодами уже через 20-25 дней. В это же время можно выращивать брокколи, но сбор урожая будет не таким быстрым, примерно через 50–60 дней. Из зелени быстро поспеют листовые салаты, руккола, укроп, шпинат, петрушка, кинза», — рассказала Перевощикова.
Кроме этих культур можно также посеять лук, чеснок, щавель и любисток, которые успеют укорениться и адаптироваться в почве до наступления холодов и заморозков осенью. При угрозе похолодания на ночь необходимо укрывать растения спанбондом или любым другим материалом, отмечает эксперт.
