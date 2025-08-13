Около 11:00 13 августа пермяки начали получать сообщения от РСЧС. В них говориться о введении беспилотной опасности. Однако поводов для паники — нет.
«Беспилотная опасность объявлена на территории Пермского края 13 августа в 11:00 (по тренировке). Будьте внимательны и осторожны. Номер вызова экстренных служб — 112», — сказано в сообщениях.
Ранее URA.RU предупреждало о командно-штабной тренировке, посвященной реагированию на угрозы, связанные с использованием беспилотных летательных аппаратов. Мероприятие позволит усовершенствовать процедуру передачи сигналов оповещения и координации действий ответственных специалистов.
Обновлено:
Пермяки получили сообщения о том, что тренировка «Беспилотной опасности» завершена. Это произошло около 12:00.
