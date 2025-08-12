В Прикамье в результате столкновения КамАЗа с легковым автомобилем пожилой женщине потребовалась госпитализация. ДТП произошло в деревне Новоселы, передает поисково-спасательная служба Кунгурского муниципального округа (КМО).
«На телефон службы поступил звонок днем 12 августа. Столкновение двух автомобилей: КамАЗ и Renault Duster. Спасатели транспортировали пострадавшую до машины скорой помощи», — написано на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».
URA.RU ранее рассказывало про аварию на трассе Оса — Чернушка. Тогда Cadillac столкнулся с КамАЗом, в результате погибла пассажирка, а еще трое человек были госпитализированы. В тот раз причиной ДТП стал выезд легкового автомобиля на встречную полосу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!