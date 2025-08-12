12 августа 2025

КамАЗ смял легковушку под Кунгуром: пострадала женщина. Фото

Женщина попала в больницу после ДТП с большегрузом в Пермском крае
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Повреждения получили обе машины
Повреждения получили обе машины Фото:

В Прикамье в результате столкновения КамАЗа с легковым автомобилем пожилой женщине потребовалась госпитализация. ДТП произошло в деревне Новоселы, передает поисково-спасательная служба Кунгурского муниципального округа (КМО).

«На телефон службы поступил звонок днем 12 августа. Столкновение двух автомобилей: КамАЗ и Renault Duster. Спасатели транспортировали пострадавшую до машины скорой помощи», — написано на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

URA.RU ранее рассказывало про аварию на трассе Оса — Чернушка. Тогда Cadillac столкнулся с КамАЗом, в результате погибла пассажирка, а еще трое человек были госпитализированы. В тот раз причиной ДТП стал выезд легкового автомобиля на встречную полосу.

Пострадавшая женщина 1947 года рождения
Пострадавшая женщина 1947 года рождения
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Прикамье в результате столкновения КамАЗа с легковым автомобилем пожилой женщине потребовалась госпитализация. ДТП произошло в деревне Новоселы, передает поисково-спасательная служба Кунгурского муниципального округа (КМО). «На телефон службы поступил звонок днем 12 августа. Столкновение двух автомобилей: КамАЗ и Renault Duster. Спасатели транспортировали пострадавшую до машины скорой помощи», — написано на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте». URA.RU ранее рассказывало про аварию на трассе Оса — Чернушка. Тогда Cadillac столкнулся с КамАЗом, в результате погибла пассажирка, а еще трое человек были госпитализированы. В тот раз причиной ДТП стал выезд легкового автомобиля на встречную полосу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...