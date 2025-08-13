Губернатор Махонин оценил результаты благоустройства в Карагае

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетил с рабочим визитом Карагайский округ, где проверил ход благоустройства территории Карагайской средней школы №2 и центрального парка. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Территория обустроена так, что цветники — это планеты, дорожки, соединяющие их — это орбиты, а центр этой ландшафтной композиции — ротонда с крышей — „солнце“. Здесь дети с учителями могут малыми группами проводить уроки на природе, просто отдохнуть между занятиями. Сейчас дети самостоятельно ухаживают за цветниками в рамках летней практики по предмету „Труд (технология)“», — рассказала директор школы Светлана Шмань.
В рамках проекта «Комфортный край» на территории школы была создана новая зона для отдыха и занятий: выполнено озеленение, организованы асфальтированные проезды, проложены дорожки из плитки. Для школьников оборудовали игровую и тихую зоны: установлены современные игровые элементы, комплекс для лазанья, навес для творческих занятий, а также флагшток для проведения торжественных мероприятий. Особое внимание уделялось участию школьников и родителей в создании нового пространства: был проведен конкурс детских проектов, а лучшие идеи реализованы на практике. В результате школьный двор приобрел уникальную тематическую концепцию, которую ученики называют собственной «галактикой».
Кроме того, завершены работы по благоустройству Центрального парка в селе Карагай. По федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» обустроены новые тропинки, смонтировано освещение, установлены скамейки, урны и информационные стенды. Для посетителей также оборудована парковка, а вся территория дополнительно озеленена.
