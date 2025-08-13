Губернатор Махонин оценил результаты благоустройства в Карагае

В Карагае благоустроили территорию школы и центральный парк
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Карагае организовали новую пришкольную территорию
В Карагае организовали новую пришкольную территорию Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетил с рабочим визитом Карагайский округ, где проверил ход благоустройства территории Карагайской средней школы №2 и центрального парка. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Территория обустроена так, что цветники — это планеты, дорожки, соединяющие их — это орбиты, а центр этой ландшафтной композиции — ротонда с крышей — „солнце“. Здесь дети с учителями могут малыми группами проводить уроки на природе, просто отдохнуть между занятиями. Сейчас дети самостоятельно ухаживают за цветниками в рамках летней практики по предмету „Труд (технология)“», — рассказала директор школы Светлана Шмань.

В рамках проекта «Комфортный край» на территории школы была создана новая зона для отдыха и занятий: выполнено озеленение, организованы асфальтированные проезды, проложены дорожки из плитки. Для школьников оборудовали игровую и тихую зоны: установлены современные игровые элементы, комплекс для лазанья, навес для творческих занятий, а также флагшток для проведения торжественных мероприятий. Особое внимание уделялось участию школьников и родителей в создании нового пространства: был проведен конкурс детских проектов, а лучшие идеи реализованы на практике. В результате школьный двор приобрел уникальную тематическую концепцию, которую ученики называют собственной «галактикой».

Кроме того, завершены работы по благоустройству Центрального парка в селе Карагай. По федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» обустроены новые тропинки, смонтировано освещение, установлены скамейки, урны и информационные стенды. Для посетителей также оборудована парковка, а вся территория дополнительно озеленена.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетил с рабочим визитом Карагайский округ, где проверил ход благоустройства территории Карагайской средней школы №2 и центрального парка. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «Территория обустроена так, что цветники — это планеты, дорожки, соединяющие их — это орбиты, а центр этой ландшафтной композиции — ротонда с крышей — „солнце“. Здесь дети с учителями могут малыми группами проводить уроки на природе, просто отдохнуть между занятиями. Сейчас дети самостоятельно ухаживают за цветниками в рамках летней практики по предмету „Труд (технология)“», — рассказала директор школы Светлана Шмань. В рамках проекта «Комфортный край» на территории школы была создана новая зона для отдыха и занятий: выполнено озеленение, организованы асфальтированные проезды, проложены дорожки из плитки. Для школьников оборудовали игровую и тихую зоны: установлены современные игровые элементы, комплекс для лазанья, навес для творческих занятий, а также флагшток для проведения торжественных мероприятий. Особое внимание уделялось участию школьников и родителей в создании нового пространства: был проведен конкурс детских проектов, а лучшие идеи реализованы на практике. В результате школьный двор приобрел уникальную тематическую концепцию, которую ученики называют собственной «галактикой». Кроме того, завершены работы по благоустройству Центрального парка в селе Карагай. По федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» обустроены новые тропинки, смонтировано освещение, установлены скамейки, урны и информационные стенды. Для посетителей также оборудована парковка, а вся территория дополнительно озеленена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...