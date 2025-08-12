12 августа 2025

Участники ОПГ, открывшие подпольный игорный дом в Чайковском, отделались условкой. Видео

Осудили организаторов нелегальных азартных игр в Пермском крае
© Служба новостей «URA.RU»
Преступников приговорили к реальным срокам и штрафам
Преступников приговорили к реальным срокам и штрафам Фото:

В Пермском крае вынесен приговор организатору и девяти участникам преступной группы, занимавшейся проведением нелегальных азартных игр. Все обвиняемые получили условные сроки и штрафы за организацию незаконного бизнеса, передает пресс-служба СУ СКР по региону.

«Суд приговорил организатора к двум годам и шести месяцам колонии условно и штрафу. Его подельникам назначено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет условно и штрафов. Также с фигурантов взысканы солидарно денежные средства, полученные от противоправной деятельности (6 млн рублей)», — написано в telegram-канале ведомства.

Было установлено, что в 2022 году мужчина из Чайковского создал преступную группу, в которую вошли жители Прикамья, Сарапула и Удмуртии. В течение восьми месяцев они организовывали азартные игры в трех игровых залах. URA.RU уже рассказывало, что летом 2023 года деятельность ОПГ была пресечена сотрудниками следственного управления, полиции и Росгвардии.

Четверо обвиняемых ранее заключили досудебные соглашения и уже получили приговоры. Теперь суд огласил решения в отношении остальных участников группировки.

