В Пермском крае вынесен приговор организатору и девяти участникам преступной группы, занимавшейся проведением нелегальных азартных игр. Все обвиняемые получили условные сроки и штрафы за организацию незаконного бизнеса, передает пресс-служба СУ СКР по региону.
«Суд приговорил организатора к двум годам и шести месяцам колонии условно и штрафу. Его подельникам назначено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет условно и штрафов. Также с фигурантов взысканы солидарно денежные средства, полученные от противоправной деятельности (6 млн рублей)», — написано в telegram-канале ведомства.
Было установлено, что в 2022 году мужчина из Чайковского создал преступную группу, в которую вошли жители Прикамья, Сарапула и Удмуртии. В течение восьми месяцев они организовывали азартные игры в трех игровых залах. URA.RU уже рассказывало, что летом 2023 года деятельность ОПГ была пресечена сотрудниками следственного управления, полиции и Росгвардии.
Четверо обвиняемых ранее заключили досудебные соглашения и уже получили приговоры. Теперь суд огласил решения в отношении остальных участников группировки.
