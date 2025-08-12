Пермский ТЮЗ заменил агентов по продаже билетов на чат-бот

Поход в ТЮЗ стал удобней
В Перми Театр юного зрителя открыл отдел бронирования билетов. Теперь сделать это можно не через живых агентов, а с помощью чат0бота в Telegram, рассказали в театре.
«Пермский ТЮЗ открывает отдел бронирования билетов, который приходит на смену системе уполномоченных по продаже билетов. Теперь забронировать и купить билеты на спектакли можно через специальный чат-бот в Telegram», — говорится в канале театра.
Также забронировать билеты можно по телефону или электронной почте. Новый сервис подойдет как для бронирования коллективных заявок, так и при индивидуальном походе в театр.
