Профилакторий пермского завода предлагают превратить в общежитие

В Перми сдают в аренду трехэтажное здание бывшего профилактория за 1 млн рублей
В Кировском районе Перми на улице Панфилова сдается в аренду трехэтажное здание бывшего профилактория пермского завода. Стоимость — 1 млн рублей в месяц.

«Сдается в аренду здание бывшего профилактория. Предполагаемое использование — размещение общежития для временного пребывания работников. Имеются помещения для приема и раздачи пищи. Стоимость — 1 млн рублей в месяц», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.

По указанному в объявлении адресу располагается бывший санаторий-профилакторий химзавода АО «ГалоПолимер Пермь», который был построен в 1965 году. В 2019 году химзавод впервые выставил здравницу на продажу. Вместе с санаторием также продавался принадлежащий предприятию пионерский лагерь «Костер».

Ранее URA.RU сообщало, что в поселке Протасы Пермского муниципального округа продается загородный клуб. Стоимость готового бизнеса — 50 млн рублей.

