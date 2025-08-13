Суд отказал пермскому маньяку Белорусцеву

Пермский краевой суд отказал Станиславу Белорусцеву в удовлетворении его апелляционной жалобы. Такое решение приняла судья Вероника Александрова.
«В удовлетворении апелляционной жалобы отказать. Решение Ленинского районного суда оставить в силе», — передает корреспондент URA.RU из зала суда.
Белорусцев сидит за многочисленные убийства, которые совершал с 1999 по 2009 год. Он написал в прокуратуру заявление, чтобы одно из его уголовных дел было пересмотрено, но ведомство отказало. Тогда он обратился в Ленинский райсуд, а после его отказа подал апелляцию в вышестоящую инстанцию.
Кроме того, уже находясь в местах лишения свободы, он продолжает признаваться в убийствах, которые долгие годы считались нераскрытыми. Не так давно он сознался, что убил двух подростков 15 и 17 лет.
