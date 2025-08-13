Суд отказал пермскому маньяку Белорусцеву

Пермский маньяк Белорусцев не смог добиться пересмотра одного из своих дел
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Белорусцев сидит за многочисленные убийства, которые совершал с 1999 по 2009 год
Белорусцев сидит за многочисленные убийства, которые совершал с 1999 по 2009 год Фото:

Пермский краевой суд отказал Станиславу Белорусцеву в удовлетворении его апелляционной жалобы. Такое решение приняла судья Вероника Александрова.

«В удовлетворении апелляционной жалобы отказать. Решение Ленинского районного суда оставить в силе», — передает корреспондент URA.RU из зала суда.

Белорусцев сидит за многочисленные убийства, которые совершал с 1999 по 2009 год. Он написал в прокуратуру заявление, чтобы одно из его уголовных дел было пересмотрено, но ведомство отказало. Тогда он обратился в Ленинский райсуд, а после его отказа подал апелляцию в вышестоящую инстанцию.

Кроме того, уже находясь в местах лишения свободы, он продолжает признаваться в убийствах, которые долгие годы считались нераскрытыми. Не так давно он сознался, что убил двух подростков 15 и 17 лет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермский краевой суд отказал Станиславу Белорусцеву в удовлетворении его апелляционной жалобы. Такое решение приняла судья Вероника Александрова. «В удовлетворении апелляционной жалобы отказать. Решение Ленинского районного суда оставить в силе», — передает корреспондент URA.RU из зала суда. Белорусцев сидит за многочисленные убийства, которые совершал с 1999 по 2009 год. Он написал в прокуратуру заявление, чтобы одно из его уголовных дел было пересмотрено, но ведомство отказало. Тогда он обратился в Ленинский райсуд, а после его отказа подал апелляцию в вышестоящую инстанцию. Кроме того, уже находясь в местах лишения свободы, он продолжает признаваться в убийствах, которые долгие годы считались нераскрытыми. Не так давно он сознался, что убил двух подростков 15 и 17 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...