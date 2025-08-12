12 августа 2025

Машзавод из Александровска оспаривает арест имущества для сохранения предприятия

Представители завода находятся в диалоге с кредиторами
Представители завода находятся в диалоге с кредиторами Фото:

В Прикамье АО «Александровский машиностроительный завод» (АМЗ) пытается оспорить акт ФССП об аресте части имущества компании. Документ был составлен в рамках исполнительного производства по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ), которое выступает кредитором предприятия. Соответствующее заявление зарегистрировано в краевом арбитраже.

«АМЗ просит исключить имущество из актов о наложении ареста от 14 июля текущего года», — указано на портале «Электронное правосудие». В определении суда отмечено, что арест наложен на активы, имеющие ключевое значение для работы АО. Руководство иск комментировать отказывается.

Спор ведется вокруг четырехэтажного инженерного корпуса с постройками и мансардой, четырех­этажного цеха с административным комплексом, а также о двух участках земли по улице Войкова, 3. Приблизительная цена недвижимости — 48,3 млн рублей.

АМЗ считается одним из старейших заводов в стране, с 1822 года специализируется на выпуске горно-шахтной и горнорудной техники. Производитель выпускает ленточные конвейеры, предназначенные для перемещения каменного угля, различных видов руд, строительных сыпучих материалов, калийных и фосфатных удобрений, а также пищевой соли.

Весной сотрудники компании устроили забастовку из-за невыплаченной зарплаты. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к обществу. На машзаводе позже опровергли информацию о массовых волнениях.

Ранее корреспонденты агентства сообщали, что убыток СМЗ в прошлом году превысил полмиллиарда рублей, это в пять раз больше, чем в 2023-м. На протяжении нескольких лет предприятие испытывает финансовые трудности.

