Машзавод из Александровска оспаривает арест имущества для сохранения предприятия

В Прикамье АО «Александровский машиностроительный завод» (АМЗ) пытается оспорить акт ФССП об аресте части имущества компании. Документ был составлен в рамках исполнительного производства по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ), которое выступает кредитором предприятия. Соответствующее заявление зарегистрировано в краевом арбитраже.
«АМЗ просит исключить имущество из актов о наложении ареста от 14 июля текущего года», — указано на портале «Электронное правосудие». В определении суда отмечено, что арест наложен на активы, имеющие ключевое значение для работы АО. Руководство иск комментировать отказывается.
Спор ведется вокруг четырехэтажного инженерного корпуса с постройками и мансардой, четырехэтажного цеха с административным комплексом, а также о двух участках земли по улице Войкова, 3. Приблизительная цена недвижимости — 48,3 млн рублей.
АМЗ считается одним из старейших заводов в стране, с 1822 года специализируется на выпуске горно-шахтной и горнорудной техники. Производитель выпускает ленточные конвейеры, предназначенные для перемещения каменного угля, различных видов руд, строительных сыпучих материалов, калийных и фосфатных удобрений, а также пищевой соли.
Весной сотрудники компании устроили забастовку из-за невыплаченной зарплаты. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к обществу. На машзаводе позже опровергли информацию о массовых волнениях.
Ранее корреспонденты агентства сообщали, что убыток СМЗ в прошлом году превысил полмиллиарда рублей, это в пять раз больше, чем в 2023-м. На протяжении нескольких лет предприятие испытывает финансовые трудности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!