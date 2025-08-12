У шести человек нашли более 100 авто: топ самых крупных владельцев машин в Пермском крае

Житель Дзержинского района Перми оформил на себя рекордные 200 автомобилей, став лидером по числу зарегистрированных транспортных средств в Прикамье в 2025 году. Об этом рассказала глава управления Федеральной налоговой службы по Пермскому краю Наталья Гурова. По данным ведомства, в регионе шесть человек владеют более чем сотней автомобилей каждый.
«Лидером по количеству зарегистрированных авто стал житель Дзержинского района Перми — в его собственности находится 200 транспортных средств. На втором месте — пермяк из Кировского района со 117 автомобилями, на третьем — житель села Березовка, оформивший на себя 114 машин», — сообщила Гурова в беседе с порталом «В курсе.ру».
По информации налоговой службы, 107 транспортных средств числятся за жителем Октябрьского, по 106 автомобилей зарегистрировано на жителей Орджоникидзевского района Перми и поселка Протасы. В ФНС такое количество машин на одного владельца связывают с деятельностью автопредприятий и попытками оптимизировать налоговую нагрузку.
