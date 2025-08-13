Пермский инвалид с апреля не получал пенсию из-за очередей в поликлиниках

Пермяк Юрий Михайлов с апреля 2025 года не мог оформить пенсию по инвалидности. Куда только Михайлов не обращался, но добиться изменения ситуации не удавалось. Помогли в ЛДПР: депутат заксобрания от партии Олег Постников вместе с командой смогли решить проблему.
«В прошлом месяце к нам за помощью обратился наш земляк Юрий Михайлов. Несколько месяцев до этого он не получал пенсию по инвалидности», — рассказал Олег Постников.
Выяснилось, что мужчина не может пройти комиссию, подтверждающую его инвалидность. Так, по крайней мере, ему объяснили причину отказа чиновники. Но Постников выяснил и еще одно важное обстоятельство: поликлиника систематически не предоставляла пациенту время для приема специалистов.
«Мужчина не мог пройти комиссию, потому что там якобы была „вечная“ очередь. Но это нарушение, так не должно быть. Мы сразу же направили запрос в министерство здравоохранения края. И, о чудо! Уже в этом месяце нашлось место в очереди, человек прошел комиссию и получил положенную пенсию», — отметил Постников. Также, по его словам, удалось добиться возмещения всех положенных выплат, которые Юрий Михайлов не получал с апреля.
Это «политика малых дел», о которой о которой говорит лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. «Без предметной работы на местах, без помощи конкретным людям в их проблемах, вряд ли сегодня можно говорить об эффективности и популярности у электората любой политической силы», — поделилась политолог Эльза Захарова.
