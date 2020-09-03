В регионах вакцину от коронавируса получат не раньше декабря Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 3 сентября, — 267-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 177-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сервиса coronavirus-monitor, всего в мире зафиксировано 26 177 874 случая заражения (+278 502 за сутки). Выздороветь удалось 18 615 725 пациентам (+ 244 237). Жертвами COVID-19 стали 872 746 человек (+5 439).

Страной-лидером по числу заражений продолжают оставаться США, где коронавирус диагностирован уже у 6 297 654 американцев. Второе место по этому показателю занимает Бразилия, где уже более четырех млн заболевших (4 001 422), третье — Индия (3 848 968). Россия на четвертой строчке списка — 1 005 005 заболевших.

Вакцина и лекарство от коронавируса

Россиянам старше 60 лет разрешили участвовать в пострегистрационных испытаниях вакцины от коронавируса Sputnik V. Как заявил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов, к участию допущены граждане старше 18 лет, при этом «верхнее ограничение по возрасту протоколом исследования не установлено». «Надеюсь… вакцина получит разрешение для использования людьми с серьёзным возрастным багажом, то есть для 70, 80 и, может быть, даже для более высоких возрастных категорий», выразил надежду директор национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Он также рассказал, что заразиться коронавирусом повторно можно, если первый раз заболевание было перенесено «на ногах». Специалист отметил, что для других случаев нет научных доказательств.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала препарат для лечения тяжелых форм коронавируса . Врачи отметили, что кортикостероид дексаметазон позволяет снизить смертность среди инфицированных, при этом отмечается, что данная терапия не подходит для пациентов, которые переносят заболевание в легкой форме.

Мэр Москвы Сергей Собянин смог обойти в очереди всех глав регионов и стать первым получателем вакцины от коронавируса. Как объявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, в первую очередь вакцина уйдет в регионы, где будут проводиться ее пострегистрационные испытания, а массовая вакцинация в субъектах перенесена на конец года. Для испытаний будут отобраны 40 тысяч добровольцев, но 10 тысяч вместо вакцины «Спутник V» получат плацебо . «Это делается для того, чтобы сравнить эпидемиологическую эффективность [препарата]», — отметил Гинцбург

Коронавирус в России

Волна заражений коронавирусом в регионах России пошла на спад. За последние сутки в России зарегистрировали 4 952 случая заражения коронавирусом в 84 регионах. «Из них 24,2% не имели клинических проявлений болезни», — говорится в сообщении оперштаба. Выписали из больниц за сутки 5 464 пациента. Скончалось, по официальным данным, 115 человек.

Несмотря на спад заболеваемости в РФ, Евросоюз отказывается открыть границы для российских путешественников. Ранее эксперты в сфере туризма в разговоре с URA.RU рассказали, что с помощью Греции россияне могут попасть в другие европейские страны.

После двух дней нового учебного года принято решение перевести на дистанционное обучение детей из школы № 148 Екатеринбурга. Об этом сообщили URA.RU родители учеников. По их словам, у одного из учителей выявлен коронавирус. В школе информацию подтвердили, добавив, что сейчас идет дезинфекция помещений и тестирование учителей на COVID.

Власти Пермского края приняли решение не проводить перенесенный из-за коронавируса парад Победы. Решение принято по итогам заседания краевого оперштаба по борьбе с COVID-19, где было заявлено, что учитывая преклонный возраст представителей старшего поколения, они находятся в группе риска […] принято решение о нецелесообразности проведения торжественных мероприятий.

Коронавирус в мире

В США заявили, что Вашингтон может отказаться от выхода из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и возобновить ее финансирование, если она проведет реформу своей деятельности и начнет «демонстрировать независимость» от китайских властей.

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заразился коронавирусом нового типа. Политик продолжает работать из своей резиденции в Аркоре, где проведет и период карантина. Россия может оказать медпомощь заразившемуся Берлускони.