В Екатеринбурге ищут сотрудника на упаковку новогодних подарков без опыта. Работодатель готов платить до 280 тысяч рублей. Вакансия появилась на сайте hh.ru.
«Предлагаем различные варианты графиков работы, опыт не требуется. Предоставляется полный соцпакет (оплачиваемый отпуск и больничный) и доставка до места работы и обратно», — указал работодатель в объявлении. Упаковщик может получать от 140 до 280 тысяч рублей.
В объявлении указано, что график работы сменный 2/2,4/3 или ¾. В компании обещают рассмотреть студентов, заинтересованных в развитии в сфере логистики. Работодатель отмечает, что возможна подработка: сменами по шесть часов в выходные или по вечерам.
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