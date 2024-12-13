В Екатеринбурге ищут упаковщика новогодних подарков за зарплату в 280 тысяч. Скрин

14 декабря 2024 в 05:23 Размер текста - 17 +

Упаковывать подарки можно и без опыта работы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге ищут сотрудника на упаковку новогодних подарков без опыта. Работодатель готов платить до 280 тысяч рублей. Вакансия появилась на сайте hh.ru. «Предлагаем различные варианты графиков работы, опыт не требуется. Предоставляется полный соцпакет (оплачиваемый отпуск и больничный) и доставка до места работы и обратно», — указал работодатель в объявлении. Упаковщик может получать от 140 до 280 тысяч рублей. В объявлении указано, что график работы сменный 2/2,4/3 или ¾. В компании обещают рассмотреть студентов, заинтересованных в развитии в сфере логистики. Работодатель отмечает, что возможна подработка: сменами по шесть часов в выходные или по вечерам. Авито Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге ищут сотрудника на упаковку новогодних подарков без опыта. Работодатель готов платить до 280 тысяч рублей. Вакансия появилась на сайте hh.ru. «Предлагаем различные варианты графиков работы, опыт не требуется. Предоставляется полный соцпакет (оплачиваемый отпуск и больничный) и доставка до места работы и обратно», — указал работодатель в объявлении. Упаковщик может получать от 140 до 280 тысяч рублей. В объявлении указано, что график работы сменный 2/2,4/3 или ¾. В компании обещают рассмотреть студентов, заинтересованных в развитии в сфере логистики. Работодатель отмечает, что возможна подработка: сменами по шесть часов в выходные или по вечерам.