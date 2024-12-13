13 декабря 2024

В Екатеринбурге ищут упаковщика новогодних подарков за зарплату в 280 тысяч. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новогодние подарки. Челябинск, праздник, коробка, подарок, новогодние подарки, подарки под елкой
Упаковывать подарки можно и без опыта работы Фото:

В Екатеринбурге ищут сотрудника на упаковку новогодних подарков без опыта. Работодатель готов платить до 280 тысяч рублей. Вакансия появилась на сайте hh.ru.

«Предлагаем различные варианты графиков работы, опыт не требуется. Предоставляется полный соцпакет (оплачиваемый отпуск и больничный) и доставка до места работы и обратно», — указал работодатель в объявлении. Упаковщик может получать от 140 до 280 тысяч рублей.

В объявлении указано, что график работы сменный 2/2,4/3 или ¾. В компании обещают рассмотреть студентов, заинтересованных в развитии в сфере логистики. Работодатель отмечает, что возможна подработка: сменами по шесть часов в выходные или по вечерам.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге ищут сотрудника на упаковку новогодних подарков без опыта. Работодатель готов платить до 280 тысяч рублей. Вакансия появилась на сайте hh.ru. «Предлагаем различные варианты графиков работы, опыт не требуется. Предоставляется полный соцпакет (оплачиваемый отпуск и больничный) и доставка до места работы и обратно», — указал работодатель в объявлении. Упаковщик может получать от 140 до 280 тысяч рублей. В объявлении указано, что график работы сменный 2/2,4/3 или ¾. В компании обещают рассмотреть студентов, заинтересованных в развитии в сфере логистики. Работодатель отмечает, что возможна подработка: сменами по шесть часов в выходные или по вечерам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...