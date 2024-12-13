ХМАО признали лидером в развитии особой экономической зоны

Минэкономразвития РФ высоко оценило проект развития особой экономической зоны «Нягань». ХМАО стал победителем программы «Лидеры развития территорий: создание и развитие ОЭЗ» и был отмечен дипломом первой степени. Об этом сообщили в правительстве региона.
«Югра стала победителем программы Минэкономразвития РФ. Округ завоевал диплом первой степени за проект развития особой экономической зоны „Нягань“ в рамках программы „Лидеры развития территорий: создание и развитие ОЭЗ“» — написано в telegram-канале ведомства.
Образовательная программа от Минэкономразвития РФ проводится уже второй год. По ее итогам, команда Югры только подтверждает высокий уровень компетенций и проектов.
В развитие ОЭЗ «Нягань» вложено около 54 миллиардов рублей. Министр Минэкономразвития РФ Максим Решетников похвалил ХМАО за успехи в привлечении инвестиций.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!