13 декабря 2024

ХМАО признали лидером в развитии особой экономической зоны

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ХМАО получил диплом первой степени за развитие ОЭЗ «Нягань»
ХМАО получил диплом первой степени за развитие ОЭЗ «Нягань» Фото:

Минэкономразвития РФ высоко оценило проект развития особой экономической зоны «Нягань». ХМАО стал победителем программы «Лидеры развития территорий: создание и развитие ОЭЗ» и был отмечен дипломом первой степени. Об этом сообщили в правительстве региона.

«Югра стала победителем программы Минэкономразвития РФ. Округ завоевал диплом первой степени за проект развития особой экономической зоны „Нягань“ в рамках программы „Лидеры развития территорий: создание и развитие ОЭЗ“» — написано в telegram-канале ведомства.

Образовательная программа от Минэкономразвития РФ проводится уже второй год. По ее итогам, команда Югры только подтверждает высокий уровень компетенций и проектов.

В развитие ОЭЗ «Нягань» вложено около 54 миллиардов рублей. Министр Минэкономразвития РФ Максим Решетников похвалил ХМАО за успехи в привлечении инвестиций.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Минэкономразвития РФ высоко оценило проект развития особой экономической зоны «Нягань». ХМАО стал победителем программы «Лидеры развития территорий: создание и развитие ОЭЗ» и был отмечен дипломом первой степени. Об этом сообщили в правительстве региона. «Югра стала победителем программы Минэкономразвития РФ. Округ завоевал диплом первой степени за проект развития особой экономической зоны „Нягань“ в рамках программы „Лидеры развития территорий: создание и развитие ОЭЗ“» — написано в telegram-канале ведомства. Образовательная программа от Минэкономразвития РФ проводится уже второй год. По ее итогам, команда Югры только подтверждает высокий уровень компетенций и проектов. В развитие ОЭЗ «Нягань» вложено около 54 миллиардов рублей. Министр Минэкономразвития РФ Максим Решетников похвалил ХМАО за успехи в привлечении инвестиций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...