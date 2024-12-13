Экс-депутат думы Югорска (ХМАО) Антон Пантин, объявленный 13 декабря в розыск, заявил, что не скрывался от суда. По его словам, он половину дня провел в больнице, где ему оказывали медицинскую помощь. В качестве подтверждения своих слов, бывший политик опубликовал скриншот открытого больничного листа.
«Сегодня произошла парадоксальная ситуация, но мировой судья Байкина вынесла постановление о моём розыске. Парадокс заключается, в том, что я ни от кого никогда не скрывался. Я провел сегодня полдня в Югорской городской больнице, где мне оказывалась медицинская помощь. Подтверждением тому служит открытый больничный лист», — написал Пантин в своем telegram-канале.
Из скриншота следует, что больничный открыт только на два дня — 13 и 14 декабря. При этом, экс-депутат не отрицает, что он на некоторое время отправится в СИЗО города Советский.
Ранее URA.RU писало, что Пантин не явился на судебное заседание, где рассматривали уголовное дело о клевете в отношении замглавы города Романа Ефимова. На прошлое заседание он тоже не явился. Судья пришел к выводу, что Пантин уклоняется от суда, тем самым затягивая сроки по делу, поэтому объявил его в розыск.
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