13 декабря 2024

«Я ни от кого никогда не скрывался»: опальный экс-депутат из ХМАО отреагировал на объявление в розыск

Экс-депутат из Югорска Пантин заявил, что не скрывался от суда
© Служба новостей «URA.RU»
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Пантин заявил, что не пришел в суд из-за того, что находился в больнице
Пантин заявил, что не пришел в суд из-за того, что находился в больнице Фото:

Экс-депутат думы Югорска (ХМАО) Антон Пантин, объявленный 13 декабря в розыск, заявил, что не скрывался от суда. По его словам, он половину дня провел в больнице, где ему оказывали медицинскую помощь. В качестве подтверждения своих слов, бывший политик опубликовал скриншот открытого больничного листа.

«Сегодня произошла парадоксальная ситуация, но мировой судья Байкина вынесла постановление о моём розыске. Парадокс заключается, в том, что я ни от кого никогда не скрывался. Я провел сегодня полдня в Югорской городской больнице, где мне оказывалась медицинская помощь. Подтверждением тому служит открытый больничный лист», — написал Пантин в своем telegram-канале.

Из скриншота следует, что больничный открыт только на два дня — 13 и 14 декабря. При этом, экс-депутат не отрицает, что он на некоторое время отправится в СИЗО города Советский.

Ранее URA.RU писало, что Пантин не явился на судебное заседание, где рассматривали уголовное дело о клевете в отношении замглавы города Романа Ефимова. На прошлое заседание он тоже не явился. Судья пришел к выводу, что Пантин уклоняется от суда, тем самым затягивая сроки по делу, поэтому объявил его в розыск.

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Экс-депутат думы Югорска (ХМАО) Антон Пантин, объявленный 13 декабря в розыск, заявил, что не скрывался от суда. По его словам, он половину дня провел в больнице, где ему оказывали медицинскую помощь. В качестве подтверждения своих слов, бывший политик опубликовал скриншот открытого больничного листа. «Сегодня произошла парадоксальная ситуация, но мировой судья Байкина вынесла постановление о моём розыске. Парадокс заключается, в том, что я ни от кого никогда не скрывался. Я провел сегодня полдня в Югорской городской больнице, где мне оказывалась медицинская помощь. Подтверждением тому служит открытый больничный лист», — написал Пантин в своем telegram-канале. Из скриншота следует, что больничный открыт только на два дня — 13 и 14 декабря. При этом, экс-депутат не отрицает, что он на некоторое время отправится в СИЗО города Советский. Ранее URA.RU писало, что Пантин не явился на судебное заседание, где рассматривали уголовное дело о клевете в отношении замглавы города Романа Ефимова. На прошлое заседание он тоже не явился. Судья пришел к выводу, что Пантин уклоняется от суда, тем самым затягивая сроки по делу, поэтому объявил его в розыск.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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