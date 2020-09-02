Бизнесмены Екатеринбурга готовят новую акцию протеста

Представители малого бизнеса возмущены действиями властей Фото: Марина Молдавская © URA.RU

В Екатеринбурге 6 сентября пройдет акция протеста предпринимателей, несогласных с ликвидацией киосков и рынков, сообщил источник URA.RU в городских структурах власти. По информации агентства, пикет на 30 человек согласован с областным министерством общественной безопасности. Планируемое место проведения акции — парк Победы, время — 12:00.

«Цель — информирование граждан о проблемах малого бизнеса, выражение протеста против ликвидации киосков и рынков, которые повлекут за собой рост безработицы в городе в сложный экономический период и в условиях режима повышенной готовности, раздача материалов на эту тему», — говорится в письме организаторов мероприятия.

Автор обращения — Ольга Иванцева. Известно, что в 2018 году она баллотировалась в гордуму Екатеринбурга от партии «Яблоко». Кто будет участвовать в пикете, помимо Иванцевой, неизвестно: к примеру, лидер союза предпринимателей НТО Денис Рудаков в разговоре с агентством заявил, что ничего не знает о намерении коллег.

Ранее владельцы киосков уже планировали выйти на улицу — они анонсировали шествие по центру города на 22 августа, однако в последний момент отказались от него, сославшись на предложение мэрии сесть за стол переговоров. В ходе обсуждения власти, как сообщали бизнесмены, пошли на ряд уступок. Споры коммерсантов с мэрией вызваны планами чиновников постепенно отказаться от размещения киосков.