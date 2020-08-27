Чиновники пообещали пойти навстречу владельцам киосков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Владельцы екатеринбургских киосков смогли добиться серьезных уступок от мэрии Екатеринбурга. Как сообщил URA.RU лидер союза предпринимателей НТО Денис Рудаков, встреча с вице-мэром по торговле Владимиром Боликовым оказалась продуктивной.

«Например, нам пообещали, что несоответствие реальной площади торгового объекта той, что указана в Схеме расположения НТО не будет основанием для расторжения договора. Дело в том, что ранее инвентаризация киосков проводилась чиновниками, не выходя из кабинета, поэтому возникли разночтения», — рассказал Денис Рудаков. По его словам, Владимир Боликов пообещал в ближайшее время провести повторную инвентаризацию с выходом на объекты. Кроме того, договора не будут расторгать в случае смены рода деятельности — например с продажи продовольственных товаров на непродовольственные.

Еще одним пунктом обсуждения стал внешний вид ларьков: администрация до сих пор не выпустила требования к оформлению нестационарных торговых точек. И наконец, предприниматели предложили составить единый перечень претензий к работе НТО, на основании которых могут быть расторгнуты договоры аренды торгового места. Представители городской администрации обещали пересмотреть свои позиции и прислать бизнесменам письменный ответ.

Ранее мэра Екатеринбурга Александр Высокинский заявлял о необходимости очистить городские улицы от киосков. Владельцы ларьков написали на него обращение в Следственный комитет РФ. Кроме того, они планировали выйти на несанкционированное шествие по центральным улицам Екатеринбурга, но после звонка из мэрии отказались от этой идеи.