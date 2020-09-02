Задержанный ФСБ челябинский мэр попытался вырваться из колонии

В этот раз областной суд не проявил снисхождения к Геннадию Васькову Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Попытка экс-мэра Миасса Геннадия Васькова досрочно покинуть колонию, где он отбывает срок за коррупцию, провалилась. Челябинский областной суд 3 сентября отклонил апелляцию его адвокатов на отказ освободить бывшего чиновника по УДО, сообщили URA.RU в в суде.

«Суд оставил без изменения постановление Калининского райсуда Челябинска от 8 июля 2020 года. Им было отказано в удовлетворении ходатайства адвоката об условно-досрочном освобождении его подзащитного от отбывания наказании», — пояснили URA.RU в пресс-службе областного суда.

Васьков был задержан ФСБ на рабочем месте в 2018 году после покупки заведомо непригодного помещения для детсада «Умка». При этом бюджет заплатил за помещение 24 млн рублей, втрое больше реальной стоимости. Мэру предъвили обвинение в превышение полномочий с причинением тяжких последствий и покушении на получение взятки.

Прокуратура требовала для него пять лет колонии строгого режима и 10-миллионный штраф. Адвокаты добились куда более мягкого приговора: 3,5 года колонии общего режима и штрафа в 1 млн рублей. Принятым в ноябре 2019 года решением остались недовольны обе стороны, обжаловав его в вышестоящей инстанции. После защита попыталась добиться для Васькова досрочного выхода на свободу.