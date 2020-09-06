В ХМАО у кандидата в мэры обнаружили поддельный диплом

У кандидата в главы поселка Мулымья (ХМАО) Александра Бурцева был обнаружен диплом о высшем образовании с признаками подделки. Эту информацию URA.RU подтвердили в избирательной комиссии Кондинского района.
«После того как Бурцев был зарегистрирован как кандидат, все представленные им документы начали проверяться. Из учреждения образования пришел ответ на запрос, что такого выпускника у них не было, диплом с таким номером не выдавался и считается недействительным. Эта информация была передана в правоохранительные органы. Сам Бурцев написал отказ от дальнейшего участия в выборах», — сообщила председатель
По данным URA.RU, Бурцев предоставил в избирком диплом об окончании Уральского государственного технического университета. В полиции УМВД ХМАО пообещали прокомментировать эту ситуацию позднее.
Ранее URA.RU сообщало, что 13 сентября на выборах в ХМАО оппозиция собирается составить серьезную конкуренцию представителям «Единой России». Избирательные кампании пройдут в 10 муниципалитетах, где избираются новые составы советов депутатов и глав поселений.
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