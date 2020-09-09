После смерти вора в законе в ХМАО проверят меры безопасности

После гибели четверых человек, в том числе вора в законе Зятька, при столкновении катера с баржей в ХМАО Уральская транспортная прокуратура проверит, безопасно ли в регионе организовано судоходство и соблюдаются ли законы при эксплуатации маломерных судов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
«Следователем Сургутского следственного отдела на транспорте Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц)», — добавили в ведомстве.
Сейчас известно, что столкновение произошло накануне, около 8 вечера, на четвертом километре реки Черная в Сургуте. Катер марки «Yamaha» врезался в пришвартованную баржу, принадлежащую ЗАО «МТА-Сервис». Четверо выживших были доставлены в приемное отделение БУ «Сургутской клинической травматологической больницы».
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте на реке Черной катер столкнулся с баржей, в результате чего пострадало восемь человек. Четверо из них погибли, остальные, в том числе трехлетний ребенок, доставлены в больницу.
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