14 сентября 2020

Из-за коронавируса свердловский губернатор задержался в Москве

© Служба новостей «URA.RU»
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Госсовет в Кремле. Москва, куйвашев евгений
Евгений Куйвашев задержался в столице на два дня в начале недели Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев задержался в Москве на два дня: 14 и 15 сентября. Причиной тому стала ситуация с распространением коронавируса в России, сообщил URA.RU источник в органах региональной власти.

В понедельник 14 сентября губернатор участвовал в совещании по подготовке к заседанию президентского совета по развитию физкультуры и спорта — по версии инсайдера там будут обсуждаться вопросы Универсиады-2023. Изначально планировалось, что он вернется в Екатеринбург в тот же день, но планы поменялись. Во вторник 15 сентября, в 13:00 по московскому времени Евгений Куйвашев примет участие в расширенном заседании оперативного штаба по противодействию пандемии коронавируса.

Сразу после него глава региона вернется в Свердловскую область. 16 сентября его ждет видеоконференция с министром здравоохранения Михаилом Мурашко и вручение наград в честь Дня пожилого человека, а 17 сентября — заседание правительства региона и рабочая поездка в Сухой Лог. Пятницу Евгений Куйвашев вновь встретит в столице, где примет участие в заседании наблюдательного совета Фонда «Московский инновационный кластер» под председательством мэра Москвы Сергея Собянина.

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