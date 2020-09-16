«Единая Россия» непременно возьмет большинство мест в Госдуме, уверены политологи Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Партия «Единая Россия» имеет весомый стартовый капитал перед выборами в Госдуму, поэтому возьмет большинство мандатов. Но конкуренцию ей могут составить КПРФ, ЛДПР, а также новые малые партии, заключили участники круглого стола ЭИСИ «Итоги ЕДГ-2020 и будущее российской партийной системы».

«ЕР имеет все шансы получить большинство мест в новом созыве Госдумы, а если сделает упор на одномандатников, то можно говорить и о конституционном большинстве. Партия власти ставит перед собой довольно высокую планку и имеет все возможности ее взять», — заявил в ходе мероприятия президент Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Старые партии, как показал единый день голосования-2020, находятся в кризисе, считает профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев. «И глава КПРФ Геннадий Зюганов, и лидер ЛДПР Владимир Жириновский, и руководитель „Справедливой России“ Сергей Миронов остались без новых людей, без четкой концепции и внятной стратегии, поэтому избиратель будет от них уходить», — считает политолог.

Но они, тем не менее, способны составить конкуренцию партии власти, продолжает мысль Матвейчева гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. «Системная оппозиция показала негативную динамику на этих выборах, но трактовать итоги выборов как их полное поражение нельзя. Они сохранятся в рамках своих электоральных ниш. Такую гарантию не получится дать, пожалуй, „Справедливой России“, которая сохраняет роль в коалиции элит, но ее положение крайне шаткое», — объяснил он.

«По итогам выборов на фоне ослабления парламентской оппозиции мы увидели усиление новых партий. Они составили ей эффективную конкуренцию и вполне способны побороться за места в Госдуме. Но „Единая Россия“ все равно в этом плане сработала лучше остальных,» — заключила руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова.

Выборы проходили 13 сентября по всей стране, 11 и 12 числа состоялось досрочное голосование. В 18 регионах выбирали губернаторов, еще в 11 субъектах РФ — местные парламенты, а в 22 городах — депутатов гордум. По их итогам «Единой России» удалось взять большинство мандатов, также успешно себя показали все 18 губернаторов, которых партия выдвинула или поддержала.