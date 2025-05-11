Сенатор Клишас: инициатива Зеленского в украинском вопросе на стороне России

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Клишас прокомментировал заявление Путина о переговорах
Клишас прокомментировал заявление Путина о переговорах Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Инициатива в урегулировании украинского вопроса находится на стороне России как на военном, так и на дипломатическом направлении, несмотря на усилия союзников президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. Так он прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о возобновлении переговоров.

«Несмотря на все усилия „друзей“ Зеленского, инициатива в украинском вопросе полностью на стороне России как на военном, так и на дипломатическом направлении», — написал сенатор. Он подчеркнул, что озвученные российским лидером позиции отражают реальное положение дел на международной арене и демонстрируют уверенность Москвы в своих действиях.

По словам Клишаса, предложения, которые выдвигает российская сторона, становятся предметом обсуждения не только внутри страны, но и за ее пределами. Сенатор также отметил, что попытки западных государств усилить поддержку Киева не приводят к изменению ситуации в пользу Украины.

Во время выступления перед представителями СМИ в Кремле 11 мая Владимир Путин высказал инициативу провести 15 мая в Стамбуле прямые переговоры между Россией и Украиной. Россия предложила начать переговоры с Украиной без предварительных условий, отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

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Инициатива в урегулировании украинского вопроса находится на стороне России как на военном, так и на дипломатическом направлении, несмотря на усилия союзников президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. Так он прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о возобновлении переговоров. «Несмотря на все усилия „друзей“ Зеленского, инициатива в украинском вопросе полностью на стороне России как на военном, так и на дипломатическом направлении», — написал сенатор. Он подчеркнул, что озвученные российским лидером позиции отражают реальное положение дел на международной арене и демонстрируют уверенность Москвы в своих действиях. По словам Клишаса, предложения, которые выдвигает российская сторона, становятся предметом обсуждения не только внутри страны, но и за ее пределами. Сенатор также отметил, что попытки западных государств усилить поддержку Киева не приводят к изменению ситуации в пользу Украины. Во время выступления перед представителями СМИ в Кремле 11 мая Владимир Путин высказал инициативу провести 15 мая в Стамбуле прямые переговоры между Россией и Украиной. Россия предложила начать переговоры с Украиной без предварительных условий, отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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