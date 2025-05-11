Российские туристы после отмены рейсов вернулись домой из Антальи

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Российские туристы вернулись с курортов Турции
Российские туристы вернулись с курортов Турции Фото:

Туристы, которые 8 мая не смогли вылететь с турецких курортов из Антальи после отмены рейсов Turkish Airlines, вернулись на родину. Об этом российским СМИ сообщили сами отдыхающие.

«Минтранс, Росавиация и Turkish Airlines договорились о повторном запуске рейсов с 9 мая в полном объеме. Azur Air и SouthWind забирали людей, чьи рейсы отменили 8 мая», — сообщило РИА Новости со ссылкой на туристов.

Как сообщало URA.RU, ранее Росавиация прокомментировала, когда будет возобновлено авиасообщение между Россией и Турцией. Turkish Airlines 8 мая отменила все рейсы из Антальи, Даламана и Бодрума в российские города, в том числе в Москву.

Причины отмены рейсов была связана с угрозой атак украинских БПЛА. Из-за чего авиакомпания Turkish Airlines отменила 20 рейсов из Внуково в Анталью, Бодрум, Даламан и Стамбул, а Pegasus Airlines — четыре рейса в Анталью, Стамбул и Бодрум. Коллапс с аэропортами затронул 350 рейс и 60 тысяч людей.

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Туристы, которые 8 мая не смогли вылететь с турецких курортов из Антальи после отмены рейсов Turkish Airlines, вернулись на родину. Об этом российским СМИ сообщили сами отдыхающие. «Минтранс, Росавиация и Turkish Airlines договорились о повторном запуске рейсов с 9 мая в полном объеме. Azur Air и SouthWind забирали людей, чьи рейсы отменили 8 мая», — сообщило РИА Новости со ссылкой на туристов. Как сообщало URA.RU, ранее Росавиация прокомментировала, когда будет возобновлено авиасообщение между Россией и Турцией. Turkish Airlines 8 мая отменила все рейсы из Антальи, Даламана и Бодрума в российские города, в том числе в Москву. Причины отмены рейсов была связана с угрозой атак украинских БПЛА. Из-за чего авиакомпания Turkish Airlines отменила 20 рейсов из Внуково в Анталью, Бодрум, Даламан и Стамбул, а Pegasus Airlines — четыре рейса в Анталью, Стамбул и Бодрум. Коллапс с аэропортами затронул 350 рейс и 60 тысяч людей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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